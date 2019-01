Bressuire : incendie chez AB Préfabrication

Bressuire, France

Deux bâtiments embrasés et un partiellement détruit. Un incendie a provoqué de gros dégâts ce mercredi à AB Préfabrication, entreprise de préfabriqué béton située zone Alphaparc, à Bressuire. Le feu a démarré vers 13h20, dans un bâtiment de 700 m² où sont stockés des matériaux. Les flammes se sont propagées à un autre bâtiment de 700 m², vide celui-ci et recouvert de panneaux photovoltaïques. Un 3e bâtiment, abritant l'administratif, a été touché et partiellement détruit.

Le feu serait d'origine électrique

Cinq personnes sont au chômage technique. 29 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention de longue durée. D'après les premiers éléments de l'enquête, cet incendie serait d'origine électrique.