Bressuire : la femme de 85 ans retrouvée morte chez elle aurait été violée

On en sait un peu plus ce soir sur l'enquête concernant la mort d'une femme de 85 ans à Bressuire. L'octogénaire a été retrouvée par des voisins dimanche dernier chez elle, sous la table de sa salle à manger, enroulée dans un drap et une toile cirée. Son autopsie réalisée à Poitiers a permis de confirmer l'hypothèse d'une probable mort par asphyxie. Des traces de coups ont également été relevés. Et selon les dernières constatations, la victime aurait été violée. Avant ou après son décès, il faudra le déterminer dans un second temps.

Sur le plan de la procédure, le parquet de Niort, en charge de l'enquête, devrait se dessaisir dans les heures qui viennent au profit du pôle criminel de Poitiers. On se dirige vers l'ouverture d'une information contre X pour viol et meurtre, l'auteur présumé des faits n'ayant à ce stade pas été identifié.