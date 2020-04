Brest : 2,5 kilos de cannabis saisis chez un habitant de Kerangoff

Il cultivait du cannabis à son domicile : un Brestois a été interpellé par les policiers ce jeudi. Plus de 2,5 kilos d'herbe ont été saisis.

C'est le message d'un habitant sur les réseaux sociaux qui a mis la puce à l'oreille des policiers de Brest : un résident du quartier Kerangoff se plaignait d'une forte odeur de cannabis dans son immeuble, en plein confinement. La brigade des stupéfiants de la Sûreté Départementale a donc ouvert une enquête.

Mercredi, les policiers constatent que l'odeur émane d'une maison voisine. L'occupant des lieux, absent à ce moment, est finalement interpellé ce jeudi matin chez lui. A l'intérieur, les forces de l'ordre découvrent une pièce entière dédiée à la culture du cannabis avec cinq plants, deux lampes à sodium, des ventilateurs et divers matériels de culture pour une valeur de 2.000 euros. 2,5 kilos d'herbe de cannabis sont par ailleurs saisis.

L'homme âgé de 24 ans reconnait avoir consommé, et parfois revendu, du cannabis depuis un an. Il fait l'objet d'une composition pénale devant le juge le 16 juin. Il devra aussi répondre de "non respect du confinement", n'ayant pu justifier son absence du domicile le mercredi.