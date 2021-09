Brest : 2 ans de prison ferme pour l'incendiaire du Pilier Rouge

Un jeune homme a été condamné mardi à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Brest. Il a été reconnu coupable d'avoir allumé quatre incendies le 9 mai dernier dans des parkings et des halls d'immeuble du quartier du Haut-Jaurès. Mais une vingtaine d'autres faits similaires restent non élucidés.

Soupçonné d'être l'auteur d'une trentaine d'incendies volontaires en six mois dans des immeubles de son quartier, un Brestois de 28 ans était jugé ce mardi en correctionnelle. Le tribunal n'était saisi que de cinq départs de feu sans gravité, tous survenus dans la nuit du 8 au 9 mai 2021. C'est ce soir-là que ce peintre en bâtiment avait été interpellé par la police alors qu'il circulait à vélo, ganté et en possession de plusieurs briquets, d'une clé passe-partout, d'une brise-vitre et d'une lampe. Reconnu par un témoin et sur des images de vidéosurveillance, il avait fini par reconnaître les faits quelques jours plus tard.

J'ai pas de raison de faire ça

A l'audience, cet homme svelte à la chemise blanche cintrée et à l'allure juvénile est moins catégorique : "je reconnais certains faits mais sur deux d'entre eux j'ai un trou noir, je ne me souviens de rien", dit-il. Le tribunal ne saura rien de ses motivations. "Je me suis baladé, j'ai fait ces incendies je ne sais même pas pourquoi, je n'étais pas dans mon état normal" explique le prévenu, qui avait bu trois verres de whisky malgré le traitement de substitution à l'héroïne qu'il prend depuis six ans. "Je me sens honteux, je n'ai pas de raison de faire ça, ces gens ne m'ont rien fait" ajoute-t-il, avant de s'excuser auprès des parties civiles et des voisins.

Un lourd casier judiciaire

Le président évoque une enfance difficile, un placement en foyer à l'âge de dix ans, et une jeunesse marquée par 19 condamnations, essentiellement pour vols. L'expertise psychiatrique a conclu à une fragilité mais à l'absence de troubles du discernement. Ce que conteste l'avocat de la défense en plaidant la pyromanie et donc l'irresponsabilité pénale. Me Meunier fustige aussi une enquête accélérée et truffée d'erreurs selon lui. Alors que le parquet avait demandé 10 mois d'emprisonnement, le tribunal décide donc de condamner l'incendiaire à 24 mois de prison ferme, et à la révocation de deux sursis qui ajoutera 12 mois de prison supplémentaires. La défense n'exclut pas de faire appel.

Il y avait sans doute plusieurs pyromanes