Brest Atlantiques : L'équateur en point de mire

Région Bretagne, France

Bientôt dans l'hémisphère nord

Ça fait trois semaines, ce mardi, que les maxi-trimarans engagés sur Brest Atlantiques ont quitté la Bretagne. À trois désormais pour la remontée finale de l'Atlantique, c'est toujours l'Edmond de Rothschild de Franck Cammas et Charles Caudrelier qui mène haut la main, 370 miles devant l'Actual d'Yves le Blévec et Alex pella. Les deux bateaux devraient franchir l'équateur ce jeudi.

MACIF tente un coup

François Gabart et Gwénolé Gahinet sur MACIF ont choisi de se démarquer en partant plein ouest, à 90 degrés de la route directe, pour aller chercher l’alizé "avec un meilleur angle", explique le mediaman Jérémie Eloy. Cette option est beaucoup plus longue et nécessite plus de manœuvres, mais "qui ne tente rien n’a rien".