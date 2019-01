Brest : des gilets jaunes tentent d'empêcher la levée du pont de Recouvrance

À Brest, des gilets jaunes ont tenté d'empêcher la levée du pont de Recouvrance, ce mardi 8 janvier. Ils ont été évacués par la police et la levée du pont a finalement pu se faire.

Les gilets jaunes brestois s'étaient donné rendez-vous en début d'après-midi, ce mardi 8 janvier. Leur objectif : empêcher la levée du pont de Recouvrance, prévu cet après-midi. Ils ont donc pris position sur le pont, et bloqué le tramway.

Evacuation par la police

Vers 15h30, ils ont été évacués par la police, et le pont a pu se lever, avec un peu de retard. Il n'y a pas eu d'interpellation, mais un gilet jaune a été légèrement blessé et pris en charge à l'Hôpital des Armées.

Bibus avait prévu la levée du pont de Recouvrance entre 16h et 16h30 pour laisser passer un bateau de la Marine Nationale vers la zone de réparation sur la Penfeld, entrainant une coupure du tramway et du périphérique, et la mise en place d'une déviation. La société de transports brestois avait prévu une reprise normale du trafic vers 17h.