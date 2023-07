Brest : des tags d'extrême-droite sur les locaux de la Maison du peuple et du Parti communiste

Des symboles d'extrême-droite - croix de Lorraine et croix celtiques - et des appels à la violence : voila ce qu'ont découvert les membres du Parti communiste et de la Maison du peuple, qui abrite les syndicats, ce jeudi 13 juillet à Brest. Les locaux des deux organisations ont été tagués de manière similaire mercredi en fin de soirée par des militants d'extrême-droite. Des slogans et des insultes homophobes, certaines visant nommément un militant de gauche brestois, ont également été tracés à la peinture blanche sur le local de la fédération du PCF rue Henri Moreau.

ⓘ Publicité

Des autocollants appelant à la violence sur le local du PCF à Brest, jeudi 13 juillet. - PCF du Finistère

Des plaintes déposées

"Ça commence à faire beaucoup", réagit Ismael Dupont, chef de file du PCF dans le Finistère. C'est la quatrième fois en deux ans que le local du parti est pris pour cible. "En juin dernier, lors de la visite d'Eric Zemmour à Brest , des militants des jeunesses communistes avaient reçu des menaces de mort. En 2022, une croix gammée avait été tracée au-dessus de la porte du local", rappelle-t-il.

Ismael Dupont va porter plainte, au nom de la fédération finistérienne ce jeudi. "On en appelle également à une réaction ferme de l'État, dans un contexte de montée des violences venues de l'extrême-droite. Nous n'avons jamais eu de nouvelles des enquêtes suite aux faits précédents". La SCI gérante de la Maison du peuple va également porter plainte ce jeudi. Les services de la ville ont été prévenus, afin d'effacer rapidement les tags.