Brest : deux hommes arrêtés après le braquage d'une station service

Les deux hommes, nés en 1997 et originaires de l'Orne, ont été placés en garde à vue à Brest

Ce samedi à 7h30 du matin, deux jeunes hommes de 23 ans braquent armés d'un couteau la station-service Total située dans le quartier de l'Europe à Brest, dans le Finistère. Ils repartent avec la caisse qui contient 370 euros. Contrôlés par hasard par des policiers brestois, ils ne sont pas inquiétés : les descriptions vestimentaires ne correspondent pas.

Récidivistes

Mais après des vérifications complémentaires, les policiers découvrent que les deux hommes ont déjà été condamnés pour le braquage d'une station-service Total, mais au Mans, dans le département de la Sarthe. Ce braquage s'était lui aussi produit un samedi, et lui aussi de bon matin.

Une recherche nationale et déclenchée, et les deux hommes, originaires de l'Orne, sont finalement interpellés lors d'un contrôle au hasard par les policiers de Vannes, dans le Morbihan, dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont été présentés au parquet de Brest ce mardi et comparaîtront vendredi devant le tribunal correctionnel de Brest.

Recherches complémentaires

Entre temps, les policiers ont effectué des recherches autour de la station-service braquée ce week-end et ont découvert dans une poubelle les vêtements des prévenus ainsi qu'un couteau.