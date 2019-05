Brest Evènements Nautiques condamné pour licenciement abusif

Brest, France

Le conseil des prud’hommes de Brest a rendu sa décision concernant le licenciement de l'ancien directeur de Brest Evènements Nautiques, débarqué quelques mois avant les dernières fêtes maritimes de Brest. François Arbellot contestait son licenciement et réclamait 320 000 euros.

Les prud’hommes condamnent l'employeur à lui verser 65000 euros et 2000 euros de frais de procédure.

" Un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse"

Dans les détails, le conseil estime que le licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses et que la lettre de licenciement est irrégulière par défaut de signature d'un titulaire disposant d'une délégation de pouvoir de licenciement. Brest Evènements Nautiques est condamné à verser 1333 euros au titre de la mise à pied, 24000 d'indemnités compensatrice de préavis, 10 000 d'indemnité de licenciement abusif, 20 000 de préjudice professionnel et 10 000 de préjudice moral. En reprenant avec précision les sommes et les centimes, le total est de 65 345 euros et 2000 euros de frais de procédure. Les deux parties peuvent faire appel.