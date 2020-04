Brest : huit mois de prison avec sursis pour avoir fracturé le bras de son ex-compagne

Le jeune homme a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Le confinement fait bondir les violences conjugales au niveau national. A Brest, un jeune homme de 26 ans a été condamné ce mardi. Samedi dernier, les policiers ont été appelés par son ex-compagne victime de violences.

La jeune femme, également âgée de 26 ans, a subi une fracture du bras droit, ce qui lui vaut une ITT de 30 jours. L'auteur des faits a pris la fuite. Il a fallu près de 36 heures aux policiers pour le retrouver et le placer en garde à vue. Le jeune homme affirme s'être rendu chez son ex compagne pour récupérer des affaires et avoir saisi un peu vivement son bras.

Jugé en comparution immédiate, il a donc été condamné à huit mois de prison avec sursis, assortis d'une interdiction de rentrer en contact avec sa victime.