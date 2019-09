Au lycée Dupuy-de-Lôme à Brest, une cellule psychologique finalement mise en place après le coup de feu

Brest, France

A la sortie du lycée Dupuy-De-Lôme, les élèves sont partagés. Certains relativisent et regrettent seulement que la réputation du lycée soit ternie " on va encore nous prendre pour des cassos"! ". D'autres sont choqués par l'intrusion des battes de baseball et surtout d'une arme à feu.

" Les élèves criaient"

Finalement, le rectorat a entendu les demandes des familles et de Sud Education. Une cellule psychologique sera en place à partir de mardi, avec quatre psychologues. Cette initiative est saluée par M. une salariée qui souhaite garder l'anonymat, et qui était présente au moment de l'agression : " J'ai d'abord entendu le coup de feu, puis j'ai vu un adolescent avec un marteau et un autre avec une batte de baseball. Les élèves criaient... Je leur ai dis de partir vers le préau opposé. Puis j'ai vu la petite qui a été blessée et qui était en pleine crise de panique. Je l'ai emmené à l'infirmerie. Je pense que la cellule psychologique va être utile!"

L'élève blessée est revenue au lycée

L'élève de seconde qui a reçu un coup de batte de baseball va bien et a réintégré l’établissement, ce vendredi matin.

Des désinscriptions ?

Le standard de l'établissement a reçu quelques appels de familles qui ont l'intention de désinscrire leurs enfants.

On ignore pour l'instant les raisons de cette expédition punitive

La police continue son enquête avec des auditions mais n'a pas, pour l'instant interpellé les deux suspects identifiés. Le jeune de terminale, cible de l'agression, affirme qu'il avait été menacé à l'extérieur de l'établissement pour une question de "regard mal interprété". Son cas sera examiné en conseil de discipline. L'administration lui reprocherait de ne pas avoir informé la direction du lycée d'un risque d'agression et d'avoir sorti deux marteaux de son sac.