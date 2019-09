A Brest, une compagnie de CRS pour sécuriser Kerourien

A Brest, une compagnie de CRS est arrivée ce soir pour sécuriser les quartiers et notamment Kerourien, où trois hommes ont été blessés par balle dimanche soir. La police nationale a aussi mené une opération de contrôle, avec une inspection des cages d'escalier et des fouilles de caves.

A Kerourien, quartier de 1500 habitants sur la rive droite de Brest, les familles disent craindre de nouvelles fusillades, après une escalade de violence. Le 28 août, deux jeunes d'un autre quartier de Brest, le quartier de Pontanézen y ont été blessés par balle aux jambes. Dimanche dernier, on a probablement assisté à une réplique. Cette fois beaucoup plus grave avec la volonté manifeste de tuer. Trois personnes ont été blessées dont deux grièvement. A nouveau deux jeunes de Pontanézen, visés cette fois au thorax, par des balles de 9 mms.

Depuis fin août et particulièrement depuis dimanche soir, la police a augmenté fortement la fréquence de ces passages. En fin de journée, les policiers brestois ont inspecté les cages d'escalier et fouillé les caves avec des chiens. Une compagnie de CRS est aussi arrivée ce soir pour sécuriser les quartiers brestois, et particulièrement ce quartier sensible de Kerourien.