Brest : la voiture anti-stationnement gênant épinglée par la Cnil

Quatre communes ont été épinglées par la Cnil, la Commission nationale informatique et Libertés, pour l'utilisation d'un système de verbalisation automatique par reconnaissance des plaques d'immatriculation. Parmi elles, la ville de Brest et sa voiture Lapi (Lecture automatique des plaques d'immatriculation).

Huit caméras et un millier de verbalisations par mois

Cette Zoé blanche électrique est dotée de huit caméras. À son bord, deux agents de la police municipale : le conducteur et un agent chargé de veiller au bon fonctionnement de l'engin, et de déclencher les photos dès qu'un stationnement gênant ou très gênant est repéré, sur les trottoirs, les passages piétons, les pistes cyclables. Elle reconnait toute seule les plaques d'immatriculation, et envoie automatiquement des verbalisations. Il y a un an, elle avait à son actif environ un millier de verbalisations par mois.

Sauf que selon la Cnil, ce genre de véhicule, qui sanctionne sans intervention humaine, ne peut être utilisé que pour les entorses au stationnement payant, et pas pour des infractions pénales comme le stationnement gênant ou dangereux. Ce qui est précisément l'utilisation qu'en fait la Ville de Brest.

La Ville de Brest va présenter ses arguments

La ville a deux mois pour contester cette mise en demeure de la Cnil. Elle annonce qu'elle va présenter ses arguments pour tenter de justifier l'utilisation de la voiture Lapi, et pouvoir continuer à l'utiliser "pour verbaliser ces infractions particulièrement gênantes pour les piétons, les cyclistes et les autres usagers" précise la municipalité.