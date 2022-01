Brest : les salariés de Bibus exercent leur droit de retrait après plusieurs incidents

Il n'y a aucun transports en commun à Brest ce dimanche 23 janvier, en cause le caillassage d'un tram et l'incendie d'une voiture Bibus dans le quartier de Pontanézen qui ont incité les salariés à exercer leur droit de retrait pour la journée.

Les transports en commun au point mort à Brest ce dimanche 23 janvier 2022. Les salariés de Bibus exercent leur droit de retrait suite à deux incidents survenus hier, samedi 22 janvier, dans le quartier de Pontanézen. Depuis plusieurs jours, le quartier brestois enregistre une séquence de violence suite à une opération de police.

Une voiture Bibus brûlée, un tram caillassé

Hier une voiture Bibus a été incendiée, et dans la nuit de samedi à dimanche, vers minuit un tram a été caillassé. "Les deux salariés présents près de la voiture et dans le tram sont très choqués" d'après la CFDT, syndicat majoritaire chez Bibus. "Ce matin on ne peut pas repartir travailler, ce n'est pas envisageable" explique Luc Daniel, délégué syndical à la CFDT.

Les représentants du personnel ont prévenu la direction de leur volonté d'obtenir davantage de mesures de sécurité pour retourner travailler demain.

"Ca nous rappelle les évènements de 2014, un cocktail molotov avait lancé sur un de nos bus, la salariée ne s'en est jamais remis", se rappelle le délégué syndical.