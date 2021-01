Brest : menacé de mort sur Twitter, Yohann Nédélec va porter plainte

L'adjoint (PS) au maire de Brest Yohann Nédélec annonce son intention de déposer plainte après avoir été pris pour cible mardi par un utilisateur anonyme de la plateforme Twitter, qui l'a insulté et menacé d'une "balle dans la tête". Le tweet n'était plus en ligne mercredi matin.

Il peut tolérer les insultes, mais là c'est allé trop loin. Yohann Nédélec, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste du Finistère et élu au conseil municipal de Brest, a décidé de ne pas laisser passer. Mardi, il a été mentionné par le compte anonyme d'un Brestois (@Armageddon2020_) se plaignant du bruit devant ses fenêtres, notamment à cause des bus. Le vice-président de Brest Métropole en charge des déplacements a été copieusement insulté, le troll terminant par "Une balle dans ta tête connard". Ce tweet n'était plus visible mercredi matin.

Boîte à claques

L'élu brestois va déposer plainte contre X pour menace de mort, délit passible d'une peine de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. "Un jour ou l'autre, et plus vite qu'on ne le croit, tout cela va mal finir" redoute Yohann Nédélec, qui déplore que "dès lors que tu es visible et que tu as des délégations importantes, c'est la boîte à claques."

De nombreuses réactions de soutien

Yohann Nédélec a reçu depuis mardi soir de nombreux tweets de soutien d'élus socialistes, comme la présidente du Conseil départemental du Finistère Nathalie Sarrabezolles, mais aussi du parti des Radicaux de gauche (PRG) ou encore du groupe brestois de la France Insoumise.