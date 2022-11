Brest : un homme interpellé dans le cadre d'un vaste coup de filet dans le milieu pédopornographique

Un homme de 52 ans a été interpellé mardi 15 novembre et placé en garde à vue rapporte mercredi le procureur de la République de Brest. Il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une opération nationale de cyber-pédophilie. Il lui est reproché d'avoir partagé de très nombreux fichiers pédopornographiques dont un certains concernent de jeunes mineurs de moins de 15 ans. Des fichiers à caractères pédopornographiques ont également été retrouvés sur des clés USB.

L'homme, résident de Locmaria-Plouzané a l'ouest de Brest, a été déféré devant le procureur de la République de Brest et comparaitra devant le tribunal en février 2023. Il encourt jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. En attendant son procès, il a été placé sous contrôle judiciaire avec plusieurs obligations et interdictions, notamment l’interdiction de faire une activité en contact de mineurs, ainsi qu’une obligation de soins.

Cette opération nationale a conduit à l'arrestation de 48 personnes, des élus, des ouvriers, des cadres, mais aussi des retraités., rapporte franceinfo. Certains présentent une démarche de "collectionneur". C'est-à-dire qu'ils conservent sur leur ordinateur des centaines, parfois des milliers de contenus pédopornographiques. Toutes les personnes entendues sont des hommes, principalement âgés d'une quarantaine d'années. Le plus jeune a 26 ans, le plus âgé a 79 ans