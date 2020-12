Brest : un jeune homme devant la justice pour trafic de stupéfiants

Un jeune homme d'une vingtaine d'année jugé ce vendredi après-midi en comparution immédiate à Brest pour trafic de stupéfiants. Il a été interpellé mercredi par les gendarmes de Saint-Renan. Intrigués par une voiture stationnée sur un parking, les militaires surveillent le véhicule et décident de contrôler les personnes à bord. Une forte odeur de stupéfiants se dégage et ils découvrent 200 grammes de drogues (herbe et résine de cannabis) et 2.200 euros d'argent liquide.

Une jeune femme et un jeune homme sont interpellés et placés en garde à vue. La jeune femme s'en sort avec un rappel à la loi, le jeune homme comparaît donc ce vendredi après-midi.