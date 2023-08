Brest : deux agressions au couteau ce week-end à la sortie de boîtes de nuit

Deux agressions au couteau ont été signalée ce week end à la sortie de boîtes de nuit de Brest, des affaires qui ne sont pas liées à ce stade. La première a eu lieu dans la nuit du vendredi 19 août au samedi 20 août. Selon le commissariat de police, la victime est un homme d'une quarantaine d'années qui sortait de la Javanaise, une boîte de nuit sur le port de commerce de Brest.

Il remontait chercher sa voiture, garée sur le haut du Château, lorsqu'il a croisé trois personnes qu'il a décrites comme "agitées". Il leur fait une réflexion et reçoit immédiatement ce qu'il prend pour un coup de poing. Il repart vers sa voiture et se fait rattraper par son agresseur qui lui donne un coup de couteau à la main gauche. La victime rentre chez elle et s'aperçoit que le premier coup de poing était aussi une lacération à l'arme blanche.

Une seconde agression dimanche matin

Il décide de se présenter au commissariat de Brest, qui l'envoie à l'hôpital. La victime a alors la surprise de tomber sur son agresseur, qui s'est aussi présenté au CHU avec des blessures à l'arme blanche sur le torse. Selon le commissariat de Brest, l'enquête a permis de déterminer que l'agresseur, un homme âgé de 27 ans, s'est blessé lui-même, pour se dédouaner. Il a été déféré au tribunal ce lundi 21 août et placé sous contrôle judiciaire.

La deuxième agression a eu lieu dimanche matin. Elle a été signalée à la sortie d'une autre discothèque, du centre-ville, le Baroombar. Un homme a été blessé au flanc gauche mais ses jours ne sont pas en danger. Les auteurs sont toujours en fuite. Une enquête a été ouverte.