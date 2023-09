Brest : une enquête ouverte après la mort d'une adolescente de 11 ans à l'hôpital lors d'une opération du dos

Une enquête préliminaire a été ouverte après la mort d'une adolescente de 11 ans au CHU de Brest le 2 août dernier, a appris France Bleu Breizh Izel ce jeudi auprès de l'avocat de la famille et du CHRU (Centre hospitalier régional universitaire), confirmant une information de Ouest-France .

ⓘ Publicité

"C'est un accident terrible et rare", qui s'est produit, explique maitre Vincent Sehier, avocat au barreau de Nantes. Le 1er août, alors que l'adolescente devait subir une opération du dos, "un interne a procédé à une intubation, un événement indésirable est survenu durant ces manœuvres anesthésiques qui a conduit à la perforation de la trachée et à la diffusion de l'air dans le thorax", détaille l'avocat.

"On a dénombré un certain nombre de négligences puisqu'en réalité une perforation trachéale est rarissime, mais peut arriver et la situation est sauvable. Manifestement, des données n'ont pas été bien comprises par l'équipe de soin et des réactions en urgence, qui auraient pu être mises en œuvre, ne l'ont pas été", poursuit Vincent Sehier qui soutient que Lilou aurait pu être sauvée "si un praticien avait pu comprendre la situation".

Les parents veulent connaître les responsabilité

Les parents de Lilou et leur conseil regrettent par ailleurs l'absence de communication du dossier médical de la part de l'hôpital. "Ainsi, les données comme les constantes vitales en réanimation n'ont pas été transmises", explique maître Sehier. Ils attendent désormais "la vérité". Ils ont été reçus par la direction de l'hôpital qui leur a expliqué qu'il y avait eu "plusieurs erreurs" mais pas "des fautes". Les parents "veulent que les responsabilités humaines soient déterminées. Ce n'est pas une affaire indemnitaire", souligne l'avocat.

Contacté par France Bleu Breizh Izel, le CHRU de Brest explique dans un communiqué "tenir à présenter toutes ses condoléances à la famille de la jeune fille. Nous partageons leur peine en ce moment de deuil". En revanche, "une enquête judiciaire est actuellement en cours, par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de répondre aux questions", précise l'hôpital.