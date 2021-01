Brest : une jeune femme condamnée pour le vol de 40 colis dans les boîtes aux lettres

Elle vidait les boîtes aux lettres des Brestois pour s'emparer des colis, qu'elle revendait aussitôt pour s'acheter de la drogue. Une femme sans domicile fixe âgée de 34 ans a été jugée en comparution immédiate ce mardi devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Brest. La prévenue a été condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour vol de correspondances et violation du secret des correspondances.

Un témoignage capital

Depuis la fin de l'été, les plaintes pour des colis volés s'accumulaient au commissariat de Brest. Il aura fallu le témoignage d'une habitante pour mettre enfin les policiers sur la bonne piste. Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 janvier, cette dame signale qu'elle a vu un couple ouvrir des boîtes aux lettres rue de Landévennec, dans le quartier du Petit Paris. Elle livre surtout aux policiers le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture des voleurs présumés.

Peu après minuit, la BAC retrouve le véhicule dans le quartier de Saint-Martin, stationné à côté de plusieurs emballages de cartons vides. Une surveillance est mise en place et débouche rapidement sur l'interpellation d'un homme et d'une femme, placés en garde à vue.

Face aux enquêteurs, la mise en cause disculpe son conjoint, un Quimpérois âgé de 30 ans et lui aussi toxicomane. Elle reconnaît l'ensemble des faits, soit 40 vols de colis en plusieurs mois. Trouvée en possession d'une balance, d'un peu de cocaïne et d'un pass PTT, la Brestoise a expliqué qu'elle revendait rapidement à des particuliers les objets détournés, troquant parfois un article contre une dose. Un petit manège qui s'était accéléré à l'approche de Noël.