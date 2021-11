"J'ai cru qu'il allait me tuer" : une plainte déposée après une agression et des propos homophobes à Brest

"J'ai cru qu'il allait me tuer", affirme Yann, 28 ans, deux semaines après son agression sur le parking du cinéma Le Multiplex, à Brest, dans la nuit du 26 au 27 octobre. Le jeune homme affirme avoir été agressé par huit personnes, alors qu'il sortait du cinéma avec son conjoint et un ami. Une enquête a été confiée au service de la sureté des personnes de la police de Brest.

Tout est parti d'une sombre histoire de pop-corn. Une jeune femme, accompagnée de deux amies, s'amuse à en disperser par terre après la séance de cinéma, devant une des salles. "J'ai dit à une de ses copines 'Pourquoi elle fait ça ? Elle est crade, c'est une porc !'", explique le jeune homme, encore très marqué par la soirée. Le petit groupe attend à la sortie du Multiplex Yann puis l'une d'entre elles lui arrache son polo, le griffe au torse et au visage en lui criant des insultes homophobes.

Yann a été griffé au visage et au torse avant d'être frappé, sur le parking du cinéma Le Multiplex à Brest, le 26 octobre. - Yann

"Le videur était là et il n'a rien fait", s'indigne le jeune loueur de voiture. Il appelle police qui refuse d'abord d'intervenir, avant de regagner sa voiture sur le parking. Entre temps, les jeunes femmes ont appelé cinq garçons, dont le frère de l'autrice présumée des griffures, selon Yann. Il a à peine le temps de se réfugier dans sa voiture que l'homme le frappe à plusieurs reprises. "Le gars était fou de rage (...) il continuait de me taper, essayait de me sortir de la voiture, heureusement qu'il n'a pas réussi. J'avais peur à ce moment là, je pensais qu'il allait me tuer, heureusement qu'il n'avait pas de couteau", affirme Yann.

Une enquête ouverte et une plainte déposée auprès de l'IGPN

Le Brestois d'adoption depuis 2012 a aujourd'hui beaucoup d'amertume envers la police pour ne pas être intervenue dès son premier appel : "Je les ai appelé en stress, en panique, le t-shirt déchiré, du sang sur le torse et il s'en foutent." Finalement, la BAC intervient après qu'il les ai appelé pendant la deuxième altercation. Ses agresseurs ont quitté les lieux avant leur arrivée.

De son côté, la police de Brest indique faire tout son possible pour retrouver rapidement les auteurs de l'agression. Frédéric Davy, directeur du cinéma Le Multiplex, juge cet incident "regrettable". Il n'était pas présent le soir de l'agression et assure qu'il "se tient à la disposition de la Police" pour faire avancer au mieux l'enquête.

Yann a déposé une plainte auprès de l'IGPN, la police des polices, qui a été transmise à la direction départementale de la sécurité publique du Finistère. Le jeune homme ne veut plus se promener seul la nuit dans Brest, une "ville de fou" selon lui. Cette affaire intervient alors qu'une délégation de commerçants se plaint d'une recrudescence de la délinquance.