Bretagne : 145 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone l'hiver dernier

Les systèmes de chauffage défectueux sont à l'origine de nombreuses intoxications au monoxyde de carbone chaque hiver. Un gaz particulièrement redoutable car inodore, et invisible. En Bretagne, 145 personnes ont été touchées l'hiver dernier.

145 personnes intoxiquées en Bretagne l'hiver dernier, plus de 3500 en France. Le monoxyde de carbone fait des victimes chaque hiver. L'ARS (l'Agence Régionale de Santé) lance donc un appel à la vigilance, car des gestes simples permettent de réduire les risques.

Un gaz invisible, inodore et non irritant qui peut tuer

Selon l'ARS, "Les principales circonstances d’intoxication au monoxyde de carbone sont associées à des appareils de chauffage ou de production d’eau chaude à combustion (gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, propane, essence ou pétrole…) mal entretenus ou mal installés".

Un quart des intoxications viennent d'un appareil non raccordé

L'Agence régionale de santé évoque aussi : "Des défauts d’entretien ou d’installation des conduits d’évacuation, dans des locaux insuffisamment aérés, sont aussi fréquemment observés. Par ailleurs, une intoxication sur 4 est due à un appareil non raccordé, le plus souvent utilisé de manière inappropriée : un chauffage mobile d’appoint utilisé de façon prolongée, un groupe électrogène ou un brasero/barbecue fonctionnant dans un espace clos."

"Maux de tête, fatigue, nausées…" doivent alerter

Les symptômes de l’intoxication au monoxyde de carbone peuvent prendre plusieurs formes (maux de tête, fatigue, nausées) et apparaître plus ou moins rapidement. L'ARS ajoute : "Une intoxication importante peut conduire au coma et à la mort, parfois en quelques minutes. Il est donc important d’agir très vite."