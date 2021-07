Bretagne : à Paimpont, une fillette de deux ans décède dans un accident de roulotte

A Paimpont (Ille-et-Vilaine), jeudi 8 juillet, une fillette âgée de deux ans et demi a chuté d'une roulotte sous les yeux de ses parents. L'enfant n'a pas pu être réanimée par les secours.

Il était 14h ce jeudi 8 juillet à Paimpont (Ille-et-Vilaine) au lieu-dit "les forges d'en bas". Une fillette de 2 ans et demi a chuté d'une roulotte tractée par deux chevaux. L'accident s'est déroulé sous les yeux de ses parents. Pompiers et SMUR sont arrivés sur place et ont tenté de réanimer l'enfant, mais en vain.

Les parents, qui vivent dans cette roulotte, sont sous le choc. Ils n'ont pas pu encore être entendus par les gendarmes pour connaitre les circonstances de cet accident.