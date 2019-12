Bretagne : arrestation de deux frères soupçonnés d'une quarantaine de vols ou tentatives de vols de voitures

Dinan, France

Depuis le 05 octobre 2019, 43 vols ou tentatives de vol de véhicules sont répertoriés dans les secteurs de Dinan (22), Saint-Malo (35) et Dinard.

Rodéos nocturnes

Les véhicules sont forcés au cours de la nuit et démarrés sans clé. Le lendemain matin ou quelques jours plus tard, ils sont "retrouvés calcinés ou abandonnés dans des lieux isolés", précise la gendarmerie. Les auteurs des vols les utilisent pour faire des rodéos ou tout simplement se déplacer.

Dans la matinée du 28 décembre, une opération de police judiciaire est déclenchée par les gendarmes de Saint-Malo et Dinan et la Police de Saint-Malo. Une quarantaine de militaires accompagnés d'une équipe cynophile investissent plusieurs caches supposées. Un homme est interpellé à son domicile. Quelques heures plus tard, un second suspect se présente lui-même à la gendarmerie de Pleurtuit. Ce sont deux frères, l'un est mineur âgé de 17 ans.

En garde à vue, devant les enquêteurs de la brigade de recherche de Dinan, "les deux hommes s’expliquent sur leurs périples nocturnes et reconnaissent l’intégralité des faits reprochés", rapporte la gendarmerie.

En prison pour le premier de l'An

Déférés devant le procureur de la république de Saint Malo le dimanche 29 décembre, ils ont été écroués. Une information judiciaire est ouverte afin d’approfondir les investigations sur d’éventuels autres faits qui pourraient être imputés au duo.

Au final, une quarantaine de victimes sont recensées.