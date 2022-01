Bretagne : de l'écouvillon dans le nez jusqu'au résultat, quel est le parcours de votre test PCR ?

Quel est le parcours d'un test PCR ? Les laboratoires Laborizon Bretagne nous ont ouvert leurs portes : plus de 10 000 tests sont analysés et criblés chaque jours, au centre de Noyal-Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine)

Seuls les plus chanceux ont pour l'instant échappés à la case écouvillon dans le nez... Alors que le Covid-19 circule de plus en plus en France et en Bretagne, le nombre de test explose. En témoignent les longues queues devant les laboratoires et les pharmacies. Mais si les tests antigéniques délivrent un résultat rapide, les PCR eux nécessitent d'être analysés. Au centre Laborizon de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, en Ille-et-Vilaine, les équipes centralisent l'ensemble des tests réalisés dans les autres centres du groupe de Bretagne et de Loire-Atlantique. "Depuis la rentrée, on dépasse les 10 000 tests quasiment tous les jours", raconte Arthur Denoel, biologiste médical et responsable microbiologie et plateforme Covid. _"On a même dépassé les 11 000 peu après le 1er janvie_r", ajoute-t-il, alors que le site tourne 24h/24h.

Le criblage permet de rechercher des variants déjà connus, ici Omicron. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Une fois le test réalisé, soit directement sur place, soit acheminé depuis un autre centre du groupe, il est d'abord réceptionné. "Chaque tube est prélevé et déposé dans des plaques. Le matin on prépare de quoi faire 10 000 PCR, et si on en reçoit plus, on en reprépare du réactif en cours de journée." Le test est ensuite placé dans un extracteur, "un robot qui permet d'extraire l'ARN du virus" une première étape de l'analyse, qui dure une heure.

Entre 12 et 24 heures pour avoir le résultat

L'étape suivante, c'est l'analyse sur les thermocycleurs, l'amplification. "Si l'ARN est présent, il va pouvoir être détecté de façon automatique", poursuit Arthur Denoel. "Nous avons la spécificité de pouvoir faire le dépistage et le criblage en un temps. On détecte à la fois le virus, mais aussi les mutations d'intérêt en même temps". Le site vient de mettre en place un nouveau coffret, qui permet de repérer le variant Omicron. "A peine commencé, on a déjà une large majorité de variant Omicron", rapporte le biologiste. Ainsi, sur une série de 100 tests étudiés lors de notre présence, 30 sont ressortis positifs, dont 28 Omicron et deux Delta.

Ces extracteurs permettent d'extraire l'ARN du Covid-19. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les résultats sont ensuite communiqué au Si-Dep, qui se charge d'informer les patients, de la bonne ou de la mauvaise nouvelle. Un parcours de 12 à 24 heures, avec des équipes mobilisées face à une forte montée en charge. "Depuis la rentrée, il y a vraiment eu une très forte augmentation de l'activité, qui heureusement est absorbée. Le matin, on est à jour, tous les prélèvements de la veille ont été traités et ont été rendus."

Une période compliquée à gérer

De son côté, le président de Laborizon Bretagne, confirme que la période est assez lourde à gérer. _"C'est compliqué, parce que l'activité est de plus en plus soutenue, qu'il faut revoir régulièrement les process et donc modifier les environnements de travail. Par exemple pour les opérateurs de saisie, cela a tellement explosé au niveau des prélèvements extérieurs, donc réalisés par les infirmières libérales, qu'il nous fallait un espace dédié. On a changé leur environnement pour monter une nouvelle pièce avec une dizaine de PC pour pouvoir assurer cet enregistremen_t", explique le biologiste Jean-Baptiste Defaux.

Les thermocycleurs permettent de desceller la présence ou non du virus, et de repérer un éventuel variant déjà connu. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"On a aussi changé les horaires, c'était des gens qui terminaient à 19 heures, là ils ont fait des journées d'enregistrement jusqu'à minuit 2h du matin, les faire venir plus tôt le matin pour finaliser... Cela bouge tous les jours, et d'autant plus que, comme toute société, nous sommes confrontés à des gens qui peuvent avoir le Covid, qui peuvent être à contact, donc qui peuvent être absents de la société pendant un certain temps. Donc, on doit faire face aussi à un absentéisme assez important, tant au niveau de la biologie conventionnelle que la Covid", ajoute le président de Laborizon, quiconfirme aussi que la forte affluence peut être à l'origine de tensions entre les patients et les agents du laboratoire. Au total, en Bretagne et Pays de la Loire, environ 250 salariés à temps pleins sont dédiés au Covid au sein de l'entreprise.