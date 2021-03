Bretagne : des arnaqueurs au billet de collection arrêtés

Ils ciblaient des petits commerçants, souvent en milieu rural ou péri-urbain. Cinq personnes soupçonnées d'avoir arnaqué des commerces de proximité partout en France ont été interpellés mardi 16 mars à Nogent-sur-Seine (Aube). Ils auraient été particulièrement actifs en Bretagne à l'été 2019.

"Prétendant être collectionneurs de billets, par une supercherie bien maîtrisée, ils parvenaient à détourner l’attention de leur interlocuteur et à subtiliser une partie des billets du fond de caisse", explique le procureur de la République de Rennes ce mercredi. Au total, ils sont soupçonnés d'avoir causé un préjudice de plus de 100.000 euros.

Les cinq personnes interpellées, tous des ressortissants iraniens, ont été présentées au juge d’instruction et mises en examen pour vols en bande organisée, recels de vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment. Deux hommes, âgés 20 et 30 ans, ont été placés en détention provisoire. Trois autres personnes, dont deux femmes, ont été placées sous contrôle judiciaire.