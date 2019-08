Attention si vous circulez sur la RN165, entre Vannes et Lorient. Des enfants ont été aperçus à vélo, à hauteur de la sortie la Trinité-sur-Mer.

Auray, France

Des enfants circulent à vélo, ce mardi après-midi, sur la quatre-voies entre Vannes et Lorient. Les gendarmes du Morbihan ont été appelés et vont intervenir. Ils recommandent la plus grande prudence aux automobilistes qui circulent dans le secteur.