Bretagne : des policiers de Saint-Brieuc surprennent une bande organisée de voleurs de moteurs de bateau

Saint-Brieuc, France

L'affaire est considérée comme "assez hors-normes" au commissariat.

A 4 h 35 ce vendredi 13 septembre, des policiers de la brigade anti-criminalité du commissariat de Saint-Brieuc surprennent un groupe d’au moins cinq personnes qui s’affairent autour d’un gros camion. Un poids-lourd polonais équipé d’une remorque. L’action se déroule non loin de la route nationale 12 dans une zone de Plérin, rue Descartes près d’une déchetterie. La nuit, c’est un lieu tranquille, très tranquille. Le groupe charge du matériel, les individus sont costauds et semblent particulièrement organisés. Lorsqu’ils aperçoivent le véhicule de police, toutes ces personnes se dispersent. Quelques minutes plus tard, des renforts de police arrivent sur les lieux. Trois personnes d’origine polonaises sont interpellées, deux autres réussissent à prendre la fuite.

Une voiture et 17 moteurs de bateau dans la remorque du poids-lourds

Les policiers ont du utiliser un chariot-élévateur pour vider le camion - Police Nationale

Dans la remorque du camion, les fonctionnaires découvrent une voiture et 17 moteurs de bateau ! Le coût du plus gros moteur (150 CV) est estimé à 17 000 euros.

C'est une bande très organisée qui fait du pillage sur la zone côtière avec une grosse logistique, précise un policier.

Le mode opératoire est toujours le même : plusieurs équipes sillonnent la côte à bord de véhicules utilitaires et ciblent les magasins d’accastillage ou les bateaux de plaisanciers sur les ports. Une fois les moteurs volés, ils sont chargés dans un poids lourd et acheminés jusqu’en Pologne.

Quatre jours de garde à vue

L’enquête a déjà permis de retrouver 6 victimes de vols de moteurs de bateaux dans les secteurs d’Erquy et Lannion notamment. Le commissariat invite les autres victimes éventuelles de ces vols à se faire connaitre.

Les trois personnes interpellées sont garde à vue et pourraient le rester pendant quatre jours car c'est une enquête pour trafic en bande organisée.