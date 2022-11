Bretagne : des voleurs de moteurs de bateaux condamnés à 4 et 5 ans de prison ferme

Sur le banc des accusés, les deux prévenus ont le regard fuyant. Tous les deux originaires de Roumanie, ils sont accusés d'être les principaux acteurs d'un vaste trafic de moteurs de bateaux conduit depuis leur pays natal, et démantelé en juillet 2021 par la JIRS de Rennes. Plusieurs vols, pour un préjudice total estimé aux alentours de 150 000€, ont été effectué le long des côtes bretonnes, dans les Côtes-d'Armor, le Finistère, et le Morbihan en 2020.

R. a 38 ans, et n'en est pas à sa première comparution devant un tribunal : il a déjà effectué des peines de prison en Belgique et en Autriche pour des faits similaires. C'est lui qui est en charge des vols : à neuf reprises au moins, entre mai et juin 2020, il organise des opérations pour prélever les moteurs de bateaux sur les côtes de la Bretagne, à Lézardrieux, Binic-Etables sur Mer, Pléneuf-Val-André ou encore Arradon. Toujours accompagné d'un complice, il transporte les moteurs jusqu'à Loudéac, où il est temporairement domicilié.

"J'ai volé parce que j'étais pauvre"

R. exprime des regrets, assure vouloir rentrer en Roumanie avec sa famille, et que l'on ne l'y reprendra plus. "J'ai volé parce que j'étais pauvre" explique-t-il. "Est-ce que toutes les personnes pauvres volent ? C'est tout de même étonnant d'avoir été dans plusieurs pays européens et de toujours y avoir des soucis avec la justice" fait remarquer la présidente du tribunal. R. acquiesce sans dire un mot. Il reconnaît l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, même si certains détails, comme les sommes touchées pour ses larcins, restent flous malgré l'insistance de la présidente.

P. a 41 ans. Assis à la droite de R., il est suspecté d'être le commanditaire ainsi que le receleur des moteurs volés. Il justifie l'importante quantité de pièces mécaniques retrouvées à son domicile en Roumanie par son goût pour la mécanique et pour la pêche, mais il reconnaît aussi avoir revendu les moteurs volés par R. Son casier judiciaire comporte de simples contraventions routières en Roumanie.

"En Roumanie, 80% des moteurs de bateau sont des moteurs volés"

Appelé "boss" dans certains messages par son acolyte, P. revend les moteurs sur des sites spécialisés. Les marges peuvent être importantes. Pour un bon moteur, P. paie son fournisseur 5000€ et le revend parfois entre 14 et 17 000€. Des témoignages d'autres prévenus indiquent que P. est réputé dans sa région, au sud-est de la Roumanie, pour s'occuper de la vente de tous les moteurs volés par différentes équipes.

P. explique qu'il fait juste "comme tout le monde" dans son pays. "En Roumanie, 80% des moteurs de bateau sont des moteurs volés" justifie-t-il, "c'est très courant." "Et comme chacun sait, la Roumanie est le pays européen avec le littoral le plus étendu d'Europe" ironise la présidente du Tribunal.

A l'issue du délibéré, R. a été condamné à 4 ans de prison ferme et P. à 5 ans, avec interdiction pour les deux hommes de paraître à nouveau sur le sol français après exécution de leur peine.