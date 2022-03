400 personnes se sont rassemblées à Bréal-sous-Vitré, à la frontière avec la Mayenne et 200 personnes à Colpo, entre Vannes et Locminé (Morbihan). Ces deux rave-party ont commencé dans la nuit de samedi à dimanche. Le son était éteint ce dimanche soir.

Bretagne : deux rave-party rassemblent 600 fêtards en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan

Le retour, timide, du soleil a donné des envies de fête à ces jeunes Bretons. Deux rave-party, en extérieur, ont rassemblé 600 fêtards ce week-end sur des terrains privés. A Bréal-sous-Vitré, en Ille-et-Vilaine, à la frontière avec la Mayenne, 400 personnes se sont installées vers 22 heures samedi soir. Les gendarmes ont procédé à plusieurs rondes jusqu'au départ des derniers participants ce dimanche en début de soirée.

Une autre rave-party s'est terminée plus tôt, en milieu de matinée ce dimanche, dans les bois, à Colpo, entre Vannes et Locminé. Le son a démarré vers minuit. Il y avait jusqu'à 200 participants et une quarantaine de véhicules sur place. Il n'y a eu aucun débordement dans ces deux rassemblements. Les gendarmes ont établi des points de contrôle à la sortie.