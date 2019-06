Bretagne : interpellés en excès de vitesse alors qu'ils font la course sur la RN137

Ille-et-Vilaine, France

Deux automobilistes ont été interpellés en excès de vitesse ce samedi 1er juin en Ille-et-Vilaine sur la RN 137 entre Nantes et Rennes. Vers 21h, un conducteur téléphone aux gendarmes pour leur signaler deux véhicules en train de rouler à très vive allure sur la nationale limitée à 110 km/h.

Permis retirés, voitures immobilisées

Les gendarmes se rendent alors sur place et arrêtent ces deux hommes à hauteur de Bain-de-Bretagne. L'un circule à bord d'une BMW. Il a été contrôlé à 167 km/h. Le second circule à bord d'une Peugeot 208. Il roulait à 197 km/h. Les deux véhicules sont immobilisés et les deux conducteurs ont vu leur permis suspendus.