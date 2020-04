La filière pêche et aquaculture en Bretagne, représentée par l'association Breizhmer, lance son annuaire des produits de la mer frais dans la région. Une manière de mettre en relation les producteurs locaux et les consommateurs.

Bretagne : la filière pêche et aquaculture lance son annuaire des produits de la mer frais

L'association Breizhmer réunit les acteurs de la filière pêche et de l'aquaculture dans la région. Elle lance depuis mercredi un site pour mettre en relation les producteurs, les vendeurs et les consommateurs de produits de la mer : allolamer.bzh. "C'est simple comme un coup de fil", s'amuse le président de Breizhmer Olivier Le Nezet, également président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne.

Un site lancé en plein confinement, par nécessité de relancer l'activité économique et pour faire un pari sur les comportements de consommation futurs, le pari que dans "le monde d'après" les consommateurs se tourneront plus souvent vers les producteurs locaux pour acheter leurs fruits de mer.

La situation étant difficile pour le secteur en ce moment, il fallait agir rapidement comme l'explique Jean-René Cadalen, marayeur à Brest président de l'ABAPP : "Il y a un très nette baisse des ventes. Le consommateur final peut lui encore acheter, alors que la restauration, la grande distribution ou autres sont quand même très affectées. Pour ma part, aujourd'hui, j'arrive à peine à faire 10 à 15% de mon chiffre d'affaires normal."

Capture d'écran de la page principale du site Allolamer.bzh - Capture d'écran

Cet annuaire voit donc le jour pour permettre aux Bretons de mieux connaitre les points de vente et producteurs autour de chez eux. Car même la grande distribution, qui poursuit son activité, ne propose pas autant de références que d'habitude. Sylvain Cornée, mytiliculteur dans la baie du Mont-Saint-Michel le constate : "Les rayons marée ont tendance à fermer et donc les gens ne trouvent plus de poisson. Donc nous proposons une alternative."

Le site allolamer.bzh recense pour le moment une soixantaine de professionnels bretons sur une carte interactive. Pratique pour savoir où sont les points de vente et producteurs les plus proches de chez vous, mais attention, ce n'est pas un site marchand, pas d'achat ou de livraison possible depuis cette adresse web.