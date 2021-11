Bretagne : la gendarmerie alerte sur un nouveau stratagème de vol à l'étalage dans les commerces

La gendarmerie du Morbihan signale une recrudescence des vols à l'étalage dans les commerces bretons, notamment les moyennes surfaces. Les voleurs emploient une nouvelle technique : l'un d'entre eux se fait passer pour un ouvrier et neutralise le système d'alarme.

C'est un nouveau phénomène que rencontrent les gendarmes bretons depuis quelques semaines : un nouveau type de vols à l'étalage. La gendarmerie du Morbihan lance une alerte, sur le système d'information PanneauPocket. Les malfaiteurs ciblent en particulier les moyennes surfaces, et ont un stratagème bien ficelé.

En moyenne, 2500 euros de préjudice par vol

D'abord, un premier individu pénètre dans le commerce, habillé en ouvrier. Il berne ainsi les équipes et en profite pour neutraliser, à l'aide d'un aimant et de scotch, le système d'alarme d'une sortie de secours. C'est là qu'une seconde équipe entre en scène, charge un caddie _"de bouteilles d’alcool fort et de matériels informatiques",_avant de quitter le magasin par l'issue de secours en question.Les préjudices sont évalués en moyenne à 2500€ par vol.

Selon la gendarmerie, ces vols sont commis "par des équipes de ressortissants géorgiens". Elle invite les témoins ou ceux qui remarqueraient un comportement similaire, à alerter le responsable du magasin, pour permettre le flagrant délit.