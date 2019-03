Bretagne : le corps d'un pêcheur retrouvé dans l'étang communal de Saint-Christophe-des-Bois

Saint-Christophe-des-Bois, France

Un drame à Saint-Christophe des Bois, près de Vitré en Ille-et-Vilaine. Le corps d'un homme de 55 ans été retrouvé mercredi après-midi dans l'étang communal. Il s'agit d'une personnalité bien connue dans la commune : Denis Lemesle président de l'association de pêche et bénévole au club de foot.

Sa disparition remonte à samedi dernier. Il était venu accrocher un panneau sur l'étang pour pêche interdite. Sa mère, qui habite à côté de chez lui, ne s'est pas inquiétée outre mesure; ce n'est que mercredi qu'elle en a parlé à l'un de ses amis qui s'est rendu au plan d'eau et qui a découvert le corps du quinquagénaire.

Ce matin, tout le monde parle de ce drame dans le village." - Jean Pitois, maire de Saint-Christophe-des-Bois

"On a retrouvé des vis et le panneau mais pas le tournevis", explique le maire Jean Pitois. A-t-il glissé ou alors a-t-il été victime d'un malaise ? L'autopsie pratiquée ce jeudi après-midi à Rennes devrait permettre de connaitre les causes exactes de son décès. "C'est une figure de la commune qui s'en va", témoigne le maire.