Le directeur régional du groupe de distribution Lidl quitte la Bretagne. Un départ qui intervient un peu plus de trois semaines après le suicide de la responsable du magasin Lidl de Lamballe dans les Côtes-d'Armor.

Bretagne : le directeur régional du groupe Lidl n'est plus en poste

La décision a été prise ce mercredi 29 septembre lors d'une réunion du comité exécutif du groupe Lidl. Le directeur du groupe en Bretagne n'est plus en poste. II quitte donc ses fonctions dans la région pour un autre service mais les salariés n'ont pas eu droit à plus de précisions. Ce départ intervient après le suicide le 6 septembre dernier de la responsable du magasin Lidl de Lamballe. Entre 50 et 100 personnes lui ont d'ailleurs rendu hommage ce lundi 27 septembre devant la direction régionale du groupe à Ploumagoar près de Guingamp. Les employés ont reçu le soutien de François Ruffin, le député La France Insoumise qui a participé à la manifestation.

Plusieurs affaires de harcèlement

Avant de se donner la mort, la responsable du magasin de Lamballe a laissé une lettre dans laquelle elle évoque son mal-être au travail. Depuis un an, plusieurs faits de harcèlement et de discrimination syndicale sont rapportés dans la région. La CGT avait lancé la première alerte en juillet 2020, suivie ensuite par la CFE-CGC. En octobre 2020, les salariés du Lidl de Lamballe avaient même cessé le travail pour dénoncer les méthodes de management de la direction. En février 2021, la plateforme logistique Lidl de Ploumagoar a été perquisitionnée par les gendarmes et l'équipe encadrante a été placée en garde à vue dans le cadre d'une autre information judiciaire pour "harcèlement au travail ".

Le groupe de distribution a par ailleurs tout récemment été mis en examen pour homicide involontaire et harcèlement après le suicide d'un salarié en 2015 en Provence.