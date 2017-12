Bretagne : le petit prodige de la boucherie devant la justice

Ce jeudi après-midi à Saint-Brieuc se déroule le procès d'un petit prodige de la boucherie. Eric Henry, 26 ans, champion du monde de sa discipline en 2011 est accusé d'escroquerie et d'être complice de l'incendie d'une de ses boucheries à Plouha en septembre 2014.

Le 23 septembre 2014, un incendie criminel ravage la boucherie "Charnel" située en plein bourg de Plouha. A l'époque, l'affaire fait grand bruit. Le jeune propriétaire, petit prodige de la boucherie, meilleur apprenti de France, champion du monde, vainqueur d'un concours sur M6 fait part de sa peur. Eric Henry se demande qui lui en veut au point de vouloir détruire son magasin. Voici ce qu'il nous confiait trois semaines après l'incendie :

"Ce n'est pas anodin, ça nous fait peur à moi, à mes salariés et à mon entourage. Cela peut-être de la jalousie, ça peut-être plein de choses... " Copier

La jalousie, la version est d'autant plus crédible qu'avant l'incendie, la boucherie avait déjà été vandalisée. De la viande recouverte d'eau de javel et les pneus de la voiture du jeune boucher, crevés. Les gendarmes, eux, n'ont jamais cru cette histoire. Le jeune prodige de la boucherie interpellé en février 2015 puis placé sous contrôle judiciaire comparait ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour escroquerie à l'assurance et complicité de dégradation par le feu. Quatre autres personnes seront également jugées dans cette affaire.