Bretagne : le point sur les incendies qui ont ravagé plus de 400 hectares de végétation

Depuis samedi, les pompiers luttent contre les reprises de feux dans les Monts d’Arrée, dans le Finistère. Au moins 250 hectares de végétations ont été brûlés. Ces incendies sont dus au vent soutenu et à la sécheresse qui frappe le territoire depuis plusieurs semaines. Ce vent a ravivé les foyers qui couvent dans le secteur depuis le mois de juillet et les précédents feux qui avaient ravagé 1.700 hectares.

Lundi 8 août, trois secteurs sont sous surveillance. Le premier se situe à Brennilis avec au moins 15 hectares qui ont été touchés par les flammes. Les deux autres sont situés à Brasparts et Saint-Rivoal où au moins 225 hectares ont été brûlés. Les pompiers du département sont aidés par leurs collègues des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Calvados de la Mayenne et de l’Orne. "De nombreux agriculteurs sont également présents sur place et prêtent leur concours aux pompiers pour la réalisation de pare-feu et le traitement des lisières avec les tonnes à lisier", précise la préfecture. L'enjeu est d'empêcher le feu d'atteindre un secteur de 700 hectares avec des résineux. Dimanche soir, les secours semblaient avoir réussi a circonscrire les flammes.

Une trentaine de départs de feux dans le Morbihan

Des incendies ont également touché le Morbihan avec une trentaine de départs de feu dans la région de Vannes-Auray. Ce sont 200 hectares de végétation qui ont été brulés. A Erdeven, Saint-Philibert et Locoal-Mendon notamment. Ce lundi matin, les feux étaient en cours de noyage. Des maisons ont été évacuées le week-end, mais les habitants ont pu rentrer chez eux dimanche en fin de journée.

Le parquet de Lorient a ouvert deux enquêtes : une pour le feu de Saint-Philibert et l'autre pour les feux d’Erdeven et de Locoal-Mendon. Pour le premier, les enquêteurs sont quasiment certains que le feu est parti de pétards. Deux mineurs, âgés de 14 et 16 ans, se sont rendus d'eux-mêmes à la gendarmerie. Ils ont été entendus et seront auditionnés plus longuement dans la semaine. Pour la seconde enquête, il y a encore peu d'indices pour comprendre ce qu'il s'est passé. Les enquêteurs n'excluent pas les pistes accidentelles. Là aussi, la propagation des flammes a été facilitée par la sécheresse qui sévit sur le département et par des vents tournants.

Il y a également eu des incendies dans les Côtes-d’Armor, à Pordic et Perros-Guirec. La piste criminelle est envisagée.