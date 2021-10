Bretagne : les artisans confrontés à une recrudescence des vols d'outillage

La gendarmerie de Bretagne alerte sur une recrudescence des vols d'outillage dans les véhicules utilitaires des artisans. Les auteurs de ces vols ont un mode opératoire bien rodé et agissent rapidement.

La gendarmerie de Bretagne lance un appel à la vigilance à destination des artisans. Les vols d'outillage dans des véhicules utilitaires sont en recrudescence dans la région. Dans un communiqué, la Gendarmerie nationale précise que "ces vols peuvent se produire en pleine journée ou pendant la pause méridienne lorsque les véhicules sont stationnés sur la voie publique ou sur les chantiers. Ils peuvent également avoir lieu la nuit lorsque les véhicules sont stationnés devant le domicile des propriétaires ou dans les cours des entreprises. Il s’agit la plupart du temps de vol de matériel professionnel et d’équipements électroportatifs avec batterie".

Mode opératoire bien rôdé et rapide

Les auteurs de ces vols utilisent une technique bien rôdé. D'abord, ils percent un trou au dessous de la serrure de la porte arrière du véhicule ou arrachent son barillet. Ensuite, ils pénètrent dans l’habitacle et volent l’intégralité des équipements. Il s'agit de vols commis essentiellement par des bandes organisées dans un but de revente rapide des matériels dans des dépôts vente, sur Internet et autres marchés parallèles. Le préjudice est important pour les professionnels car les matériels volés coûtent cher.

Des conseils

Plusieurs mesures préventives sont proposées par la gendarmerie :

• stationner le véhicule de manière à ce que la porte arrière se trouve contre un mur et qu’on ne puisse pas y accéder.

• vérifier la bonne fermeture de tous les ouvrants.

• pauser une alarme sur le véhicule.

• limiter la quantité de matériel stocké à l’intérieur du véhicule.

• éviter de garer le véhicule dans un endroit non éclairé la nuit.

• opter pour un garage fermé dans une propriété privée.

• renforcer la sécurité des portes d’accès.

• installer des détecteurs de mouvement activant un éclairage, voire des caméras nomades à proximité du véhicule.

Il est aussi conseillé de conserver les numéros de série des matériels achetés au sein de l’entreprise. En cas d’effraction sur le véhicule et de vols, il faut appeler immédiatement le 17 avant de porter plainte.