Bretagne : leur bébé régurgite un ver, les parents portent plainte contre Gallia

"Grâce à France bleu, une autre famille est entrée en contact avec nous", raconte Elodie. Cette mère de famille originaire de Roz-Landrieux au Sud de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) vient de porter plainte après avoir rencontrée un autre couple qui a découvert une larve dans un pot de lait en poudre. Elle soupçonne également la présence d'un ver dans une boite de lait en poudre utilisée pour sa fille.

Plusieurs histoires similaires sur le site France bleu

Sur le site internet de France Bleu Armorique, début décembre, on peut lire l'histoire de cette bretonne : "Fin novembre, un bébé de quatre mois a régurgité un ver et ses parents ne comprennent pas comment cela a pu arriver. Selon eux, ce ver ne peut provenir que du lait en poudre de la marque Gallia (Galliagest premium de 0 à 6 mois) que leur petite boit au quotidien. Pour le moment, ils n'ont cependant aucun moyen de le prouver."

Après des analyses, le ver est malheureusement détruit. La famille estime ne plus avoir suffisamment de preuves pour lancer une procédure. Mais il y a quelques jours, Elodie et son mari sont contactés par Stéphanie. Cette mère, originaire de la région parisienne, en déplacement dans le Puy-de-Dôme, découvre également un ver dans une boite similaire. Elle conserve une vidéo et la boite comme preuve.

"Avec ce deuxième cas, nous avons des éléments pour lancer une procédure. On veut juste qu'il n'y ait plus aucun enfant qui prenne de risque", raconte la bretonne. "A deux, nous pourrons faire bouger les choses", insiste la deuxième maman. Après quelques jours de réflexion, Elodie, décide de suivre la seconde famille et de déposer plainte au commissariat de Saint-Malo. La plainte est déposée ce mardi 25 février.

De son coté, Gallia explique prendre très au sérieux ces deux cas. Gallia va faire des analyses de son coté. "Nous avons en moyenne 800 contrôles. Notre priorité c'est la sécurité du produit", insiste le service de communication de l'entreprise.