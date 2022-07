Bretagne : on peut éviter les noyades en suivant des conseils simples

Les vacances commencent à peine que la Bretagne est déjà touchée par une série de noyades. Le jeudi 14 juillet, un homme de 58 ans et un octogénaire sont décédés dans le Finistère. Le mardi 12 juillet, un nageur de 73 ans n'a pu être sauvé sur la plage de Pors-Carn à Penmarc'h (Finistère). Le samedi 9 juillet, une fillette de 11 ans a perdu la vie après une noyade à Pléneuf-Val-André dans les Côtes d'Armor. Ce même jour, un homme est décédé après avoir fait un malaise dans l'eau sur la plage de Porz-Melenn à Douarnenez (Finistère). Tous ces drames doivent sensibiliser la population à la nécessité de respecter une série de conseils simples.

Alors que la Bretagne s'apprête à vivre encore des journées chaudes, Christian Poutriquet, directeur de l'association des secouristes de la Côte d'Emeraude, répond aux questions de France Bleu.

-France Bleu : La principale cause de la noyade c'est l'hydrocution. De quoi s'agit-il précisément ?

-Christian Poutriquet : Il s'agit d'un choc thermo-différentiel. C'est la différence entre la température de l'air et celle de l'eau. Tout à coup, le corps se met en défensive et ça provoque des pertes de connaissance dans l'eau. On peut pourtant éviter l'hydrocution. Déjà, il faut éviter l'exposition au soleil avant de se baigner. Il faut aussi éviter les repas copieux et arrosés. La consommation d'alcool et la baignade sont incompatibles. Autre conseil, ne jamais se baigner seul, il faut toujours avoir quelqu'un avec soi. Et puis, avant de se baigner, on se mouille la nuque et on se rentre dans l'eau progressivement. Si on a des signes annonciateurs, des signes de malaise, on n'insiste pas. On sort de l'eau.

-France Bleu : Pourquoi c'est important de ne pas venir seul à la plage ?

-Christian Poutriquet : Le meilleur sauveteur c'est celui qui est présent. C'est quelqu'un de la famille ou un ami qui est à proximité ou qui est avec le nageur et qui peut donner l'alerte et aider les secours à récupérer la personne qui commence à se noyer.

- France Bleu : Beaucoup de noyades touchent les personnes âgées. Elles sont particulièrement vulnérables ?

-Christian Poutriquet : Il y a une trentaine d'années, on ne voyait pas de personnes âgées dans l'eau, mais avec la hausse de l'espérance de vie, il y a davantage de personnes qui fréquentent la mer donc les risques augmentent. Là aussi, on peut donner des conseils simples de prévention. Éviter de se surestimer dans l'eau, exemple il y a dix ans j'arrivais à aller à la bouée là-bas et je vais essayer de faire pareil. Dans ce cas là, on n'est pas dans un risque de noyade par hydrocution, mais de noyade par épuisement parce qu'on a surestimé ses forces. On n'arrive plus à nager.

-France Bleu : Il faut aussi privilégier les plages surveillées

-Christian Poutriquet : Bien sûr. La Côte d'Emeraude, que je connais bien, est parfaitement dotée en plages surveillées. C'est le cas de tout le littoral Breton avec la présence des maitres-nageurs-sauveteurs de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, de la SNSM ou encore les CRS.