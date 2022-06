Bretagne : trois arrêtés préfectoraux autorisant l'abattage de choucas suspendus par la justice

Le tribunal administratif de Rennes a suspendu trois arrêtés préfectoraux autorisant l'abattage de choucas dans les Côtes-d'Armor, le Morbihan et le Finistère.

Une victoire pour l'association One Voice qui avait lancé, avec Crow Life, une procédure en référé devant la justice pour faire annuler trois arrêtés préfectoraux pris dans les Côtes-d'Armor, le Morbihan et le Finistère. Des arrêtés préfectoraux datant de mai dernier et autorisant l'abattage de 25 000 choucas, une espèce protégée accusée d'occasionner d'importants dégâts dans les cultures.

Le tribunal administratif de Rennes a donc donné raison mardi 14 juin aux deux associations de protection des animaux en suspendant les trois arrêtés, qui couraient jusqu'à la fin de l'année 2022 (mars 2023 pour le Finistère), en attendant un examen sur le fond qui devrait prendre plusieurs mois.

Des arrêtés pris "sous la pression des chasseurs

"C'est une excellente nouvelle", a réagi sur France Bleu Breizh Izel Muriel Arnal , la présidente de l'association One Voice. Elle déplore toutefois des arrêtés pris "sans fondement" uniquement sous la "pression des chasseurs". Autre regret, celui d'une décision trop tardive de la justice, l'audience ayant eu lieu le 24 mai. Durant ce laps de temps des oiseaux ont pu être abattus.

"Nous espérons l'année prochaine que les arrêtés ne seront pas pris et que les choucas auront directement la vie sauve ça voudra dire que nous aurons été entendus", a précisé Muriel Arnal.