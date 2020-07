Bretagne : "Ubershit", un trafic de stupéfiants démantelé dans la région

Les trafiquants passaient essentiellement par les réseaux sociaux pour écouler leur marchandise. Sous le label "Ubershit", ils vendaient divers produits stupéfiants dans tous les départements bretons. Le trafic rapportait 100 000€ mensuels aux malfaiteurs. L'homme de 38 ans à la tête du réseau se fournissait chez des grossistes dans les Pays de la Loire.

C'est à l'occasion d'un retour de voyage auprès de ses fournisseurs qu'il sera pris en flagrant délit dans les Côtes-d'Armor. Quatre personnes au total sont interpellées à Lamballe et Jugon-les-Lacs le 20 juillet dernier. L'opération nécessite la présence d'une quarantaine de gendarmes d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor, ainsi que l'appui d'équipes cynophiles, du GIGN de Nantes et d'un hélicoptère de la gendarmerie.

Présenté au tribunal correctionnel de Rennes en comparution immédiate le 24 juillet, l'homme à la tête du réseau est condamné à 7 ans de prison. Le trentenaire est reconnu coupable des chefs de trafic de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs.

Ses trois complices interpellés le même jour écopent eux de de peines de 2 ans de prison dont un an de sursis probatoire pour les mêmes faits.

La compagne de la tête du réseau est elle condamnée à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir justifié de ressources correspondant à son train de vie.