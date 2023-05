Bretagne : un gang de voleurs de pots catalytiques démantelé, quatre personnes arrêtées

C'est une vaste enquête, menée sous l'égide du procureur de la République de Brest, qui vient d'aboutir, annoncent la gendarmerie et le parquet dans un communiqué mardi 16 mai. Quatre personnes ont été arrêtées samedi par la gendarmerie du Finistère aidée par la Section de recherche de Rennes dans le cadre d'investigations sur le vol de pots catalytiques.

Car depuis le début de l'année, ce sont une soixantaine de pots qui ont été dérobés dans le nord Finistère. Des pots qui contiennent des métaux précieux, faciles à écouler. L'enquête, lancée début 2023, a rapidement permis d'identifier les malfaiteurs. Les gendarmes découvrent alors que ce gang opère sur toute la Bretagne mais aussi en Loire Atlantique et dans le Maine-et-Loire et qu'il a dérobé 132 pots pour un butin évalué à 200 000 euros.

Gardes à vue prolongées

Le mode opératoire de l'équipe est toujours le même. Les vols sont commis de nuit et le butin est revendu en région parisienne. Et c'est alors qu'une opération de revente des pots dérobés est prévue samedi 13 mai que les autorités décident d'interpeller les malfaiteurs.

Les quatre personnes sont arrêtées simultanément près de Rennes, Morlaix et dans une voiture de retour dans le Finistère. Elles sont toujours en garde à vue. Par ailleurs les perquisitions ont permis de retrouver de l'argent liquide (8 100 euros) et des outils nécessaires pour démonter les pots ainsi que deux voitures et des téléphones portables.