Bretagne : un important trafic de moteurs de bateaux démantelé en Roumanie

Sept hommes, âgés de 25 à 40 ans, ont été interpellés mercredi 7 juillet en Roumanie, suspectés d'être à l'origine du vol de plus de trente moteurs de bateaux sur le littoral breton, pour un préjudice dépassant les 150.000 euros.

Plus de 30 moteurs ont été volés sur le littoral breton pour être revendus en Roumaine (image d'illustration)

Après neuf mois d'enquêtes, un important trafic de moteurs de bateaux a été démantelé à Craiova, en Roumanie. Plus de trente moteurs, pour un préjudice de 150.000 euros, avaient été volés sur le littoral breton. Sept hommes, âgés de 25 à 40 ans, ont été interpellés mercredi 7 juillet par la police et la gendarmerie roumaine en présence des enquêteurs de la Section de Recherches de la Gendarmerie de Bretagne. Ils sont soupçonnés de vols en bande organisée, recels de vols en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment aggravé.

Cinq suspects en détention provisoire

"Les voleurs agissaient méthodiquement de nuit, ciblant les mouillages des navires de plaisance aussi bien dans le Finistère, le Morbihan que dans les Côtes-d'Armor. Ces moteurs étaient ensuite transportés au sud-ouest de la Roumanie, sur les bords du Danube afin d'y être revendus", indique le procureur de Rennes Philippe Astruc. Une information judiciaire avait été ouverte en octobre 2020 par la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes. Dans le détail, trois hommes sont soupçonnés de vol, deux de transport et de deux de recel. Au total, cinq ont été placés en détention provisoire par l'institution judiciaire locale dans l'attente de l'exécution de mandats d'arrêt qui permettra leur présentation au juge d'instruction en France. L'enquête a notamment mobilisé la coopération policière européenne.