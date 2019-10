Brétignolles-sur-Mer : ils s'opposent au projet de port de plaisance, leurs murs de clôture sont tagués

Bretignolles-sur-Mer, France

L'ambiance est de plus en plus tendue autour du projet de port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer. Ce mercredi matin, trois opposants historiques au projet ont découvert que des inscriptions avaient été taguées sur le mur de clôture de leur maison. Le message écrit en rouge est identique "port, oui". Parmi ces trois opposants, il y a notamment Jean-Baptiste Durand le président de la Vigie, association qui milite contre ce projet de port de plaisance depuis 2003. "Je condamne ces exactions. On nous provoque avec ces tags. On veut nous faire sortir de la ligne du droit que nous respectons" affirme t-il. Les trois victimes ont déposé plainte.

Mur de clôture tagué -

Les opposants exigent l’abandon du projet et demandent au préfet de la Vendée un moratoire sur les travaux en attendant les décisions de justice, notamment les recours contre les autorisations délivrées pour le port.