Brexit, 2200 entreprises concernées dans les Pays de la Loire

Le Brexit et les inquiétudes des entreprises des Pays de la Loire

Pays de la Loire, France

"Le Brexit nous inquiète beaucoup", explique Vincent Charpin, président régional du Medef des Pays de la Loire, "Nous suivons cela avec beaucoup d'attention. Nous sommes dans une totale précarité politique puisque nous ignorons encore si l'accord sera validé par la Chambre des députés britanniques.

"Ce sera très compliqué"

Selon le président régional du MEDEF, 2200 entreprises sont concernées par le Brexit dans la région des Pays de Loire. 400 d'entre elles, principalement dans la viticulture et la pêche, ne sont pas habituées aux normes d'exportation, ajoute Vincent Charpin "donc demain, si nous devons avoir un Brexit, ce sera très compliqué pour elles malgré toutes les mesures de prévention prises par l'Etat, le MEDEF et les Chambres de Commerce et d'Industrie".