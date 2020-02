Pêche et Brexit : deux ministres en visite à Port-en-Bessin ce mardi

La porte-parole du Gouvernement Sibeth Ndiaye et la secrétaire d'État chargée chargée des Affaires européennes Amélie de Montchalin sont ce mardi à Port-en-Bessin (Calvados). Une visite placée sous le signe du Brexit et du soutien que le gouvernement veut apporter aux professionnels de la pêche.

Port-en-Bessin-Huppain, France

Visite ministérielle très matinale ce mardi 4 février à Port en Bessin (14) pour deux représentantes du gouvernement. Parce que la pêche est un des secteurs les plus impactés par les négociations de l’après-Brexit entre l’Union européenne et les Britanniques, Sibeth Ndiaye, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, Porte-parole du Gouvernement et Amélie de Montchalin, Secrétaire d’État chargée des Affaires européennes, souhaitent démontrer leur mobilisation avec les négociateurs européens pour protéger les intérêts des pêcheurs après 2020.

Rencontre avec tous les acteurs de la filière

À Port-en-Bessin, premier port de pêche normand, les deux ministres vont rencontrer les acteurs de la filière (pêcheurs, mareyeurs, transformation du poisson). Dans un communiqué commun elles indiquent vouloir montrer "les engagements du gouvernement pour obtenir un accès aux eaux britanniques, pour une concurrence loyale entre les deux pays, et pour un alignement des normes environnementales et sanitaires". La journée débute dès cinq heures du matin par une visite de la criée avant une rencontre de plus d'une heure prévue avec les pêcheurs et les représentants de la profession et des mareyeurs. Elle doit s'achever en fin de matinée par la visite d'une entreprise de transformation des produits de la mer.