Brice Louge, un trentenaire disparu mystérieusement au sud de Toulouse reste introuvable depuis trois mois

Mais où est passé Brice Louge ? Cet ouvrier agricole de 30 ans a disparu dans la nuit de samedi 19 février au dimanche 20 février 2022 et ses parents continuent de le chercher activement, trois mois plus tard.

Brice Louge et sa Clio introuvables

Quand il a disparu, cet amateur de chasse d'1m80, barbe naissante et lunettes anthracites sur le nez, portait un jogging noir, une polaire bleu marine et des baskets bleues. Sa Renault Clio Campus, millésime 2008 immatriculée AF-073-YR de couleur bleu gris, est elle aussi introuvable. "Pas de corps, pas de voiture, c'est un dossier très particulier", de l'aveu même du procureur de Saint-Gaudens, Christophe Amunzateguy, qui confirme à France Bleu Occitanie qu'une information judiciaire est ouverte et qu'il ne commentera pas plus cette affaire, confiée désormais à une juge d'instruction.

On sait que la nuit de sa disparition, Brice Louge a été surpris au lit avec la cheffe de l'exploitation où il travaille depuis une dizaine d'années par le fils de celle-ci. Ce dernier avait été appelé par le père, qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de sa femme, âgée d'une cinquantaine d'années. Après de vifs échanges entre Brice Louge et le fils, mais a priori pas de coup, l'ouvrier agricole est parti précipitamment alors qu'entre temps un ami militaire du fils était arrivé.

Des traces de sangs

Quelques jours plus tard, les enquêteurs prélèvent des tâches de sang dans la chambre des parents et dans la voiture du fils, mais les analyses ADN n'auraient rien donné. Les premières auditions n'ont pas non plus été concluantes. Accident ? Suicide ? Meurtre ? Fuite volontaire ? Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée par les gendarmes de la Brigade de recherches de Saint-Gaudens et de la Section de recherches.