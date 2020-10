Bridgestone : le gouvernement propose de sauvegarder 400 emplois à Béthune

Trois semaines après l'annonce de la fermeture de Bidgestone, le gouvernement vole au secours de l'usine de Béthune (Pas-de-Calais). A l'issue d'une nouvelle table ronde entre l'éxécutif, les syndicats et les élus locaux ce lundi à Bercy, la ministre déléguée chargée de l'Industrie a proposé une solution alternative à la direction du fabricant de pneus. Ce projet prévoit de sauvegarder 400 emplois sur le site, ce qui permettrait d'éviter la moitié des 863 licenciements annoncés.

Ce projet industriel, porté par le cabinet Accenture, permettrait de maintenir la production à 3 millions de pneus par an à Béthune. Cela va devra passer par des investissements conséquents : de l'ordre de 100 millions d'euros. Les salariés devraient aussi réaliser 25 à 40% de gains de productivité.

La balle dans le camps de Bridgestone

Malgré les contre-parties, l'intersyndicale a accueilli ce scénario plutôt favorablement. Reste à la direction de Bridgestone d'analyser ce scénario et de prendre une décision. Pour le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, la nalle est désormais dans le camps de l'entreprise.

"L'Etat, la région et les collectivités locales sont prêtes pour cet investissement de 100 millions d'euros. Avec les plan de relance, on sait faire, assure Xavier Bertrand. Mais Bridgestone doit nous dire si c'est oui on si c'est non. Et s'ils claquent la porte, ils devront assumer."

Pour l'avocat des salariés, il faudra surtout assumer sur le terrain judiciaire, car d'après Me Stéphane Ducrocq, la fermeture du site était préparée.

"Bridgestone a fait 250 millions d’euros investissement en 2017-2018, dont zéro euros pour Béthune. Ils ont tué Béthune."

Pour l'heure, les discussions se poursuivent. Un nouveau rendez-vous est prévu dans trois semaines.

Avec les informations de Guillaume Gaven.