La brigade numérique de la gendarmerie nationale disponible par "tchat" 24h/24

Depuis le 27 février 2018, la gendarmerie nationale a ouvert sa première brigade dédiée à l'accueil des usagers uniquement en ligne. Dans ce grand open-space situé à Rennes, des gendarmes sont disponibles par "tchat" 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. "C'est unique en France, on peut nous contacter depuis tout le territoire, des DOM TOM et même du monde entier", présente le lieutenant Sébastien Possémé, chef de la Brigade numérique de la Gendarmerie nationale. Fier de ce beau bébé de la gendarmerie, le militaire présente ce service et ses nouveaux locaux comme un "nouveau levier de proximité avec la population". Cette brigade numérique permet un accueil immédiat, discret et privilégié avec un gendarme. Grâce au site internet de la gendarmerie (en cliquant ici), il est possible de dialoguer avec un militaire pour obtenir de l'aide ou des réponses sans forcément se déplacer dans une gendarmerie.

Un accueil des victimes et de tous les usagers

En ligne, les gendarmes se présentent avec leur grade et leur prénom. En plein après-midi, le gendarme Anthony discute avec une jeune habitante du département de l'Aisne (02). "Elle voulait savoir comment faire. Depuis sa rupture avec son ex-compagnon, elle est victime de violences sexuelles et psychiques", explique le gendarme devant trois écrans, tout en remplissant un rapport pendant l'échange. "Mon rôle est de mettre à l'aise la victime pour avoir des informations la concernant et faire un signalement avant qu'elle ne soit reçue dans une brigade".

Ces gendarmes échangent avec des personnes dans tout le pays. © Radio France - Thibault Delmarle

Chaque jour, des dizaines de personnes sollicitent Anthony et ses collègues. Tous les mois, ce sont entre et 13 et 14.000 demandes traitées par ces militaires. "En février 2020, nous traitions 7.000 demandes, deux mois après en avril, c'était 51.000", se souvient Sébastien Possémé. Il raconte que les confinements successifs et la crise sanitaire de manière générale ont eu de fortes conséquences sur l'activité du service. "Lors des annonces à la télévision des différents confinements, nous avons reçu de très nombreux messages de personnes qui se demandaient comment remplir leurs attestations". C'est pour cette raison que des écrans de télévision diffusent en permanence une chaîne d'information en continu dans les bureaux de la brigade.

Parfois, des urgences signalées par "tchat"

Les militaires peuvent également être sollicités pour des "petits" signalement comme des disparitions d'animaux ou des voitures mal stationnées. Il arrive aussi que certaines personnes dénoncent des faits graves via le tchat en ligne : _"Une fois, une femme a envoyé un message pour nous prévenir que son compagnon se trouvait dans un "_Go-fast" (une voiture roulant à vive allure dédiée au transport de drogue), donc nous avons pu prévenir nos collègues du secteur", se souvient le chef de la brigade.

Dans les années à venir, ce service se renforcera avec de nouveaux militaires pour répondre à une demande toujours plus forte. Le service devrait par ailleurs bientôt prendre en charge le harcèlement en ligne. Un autre service dans cette brigade est aussi dédié au "tout venant" pour répondre à toutes les sollicitations des usagers.